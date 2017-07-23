الأجندة الثقافية: بورسعيد للفنون الشعبية بالغوري

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 23 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
ندوة لمناقشة الأعداد الصادرة من مجلة “داليدا”
مكتبة البلد – وسط القاهرة
7:00 مساء
عرض مسرحية “ساحر الحياة”.
مسرح الهوسابير – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبيه وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.
قبة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني للفنان أحمد جمال وفرقته الفنية.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل جالا كونسرت من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “جذور”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل موسيقى عربية للفنان مدثر ابو الوفا وفرقته الموسيقية.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
8:00 مساء
صالون شعري للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر