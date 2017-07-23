ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: بورسعيد للفنون الشعبية بالغوري

  إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 23 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية
23 يوليو، 2017 23 يوليو، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 23 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

ندوة لمناقشة الأعداد الصادرة من مجلة “داليدا”

مكتبة البلد – وسط القاهرة

7:00 مساء

عرض مسرحية “ساحر الحياة”.

مسرح الهوسابير – وسط القاهرة

7:00 مساء

حفل فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبيه وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

قبة الغوري – شارع المعز

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني للفنان أحمد جمال وفرقته الفنية.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل جالا كونسرت من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “جذور”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل موسيقى عربية للفنان مدثر ابو الوفا وفرقته الموسيقية.

بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك

8:00 مساء

صالون شعري للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

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