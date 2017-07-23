ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: بورسعيد للفنون الشعبية بالغوري

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 23 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية