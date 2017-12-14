الأجندة الثقافية : بلاك تيما وأرابيش بالساقية

إعداد– علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفريق “بلاك تيما”
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
أمسية “ليلة حب فى العشق الإلهي” مع فرقة حلقة ذكر
بيت السحيمي– شارع المعز
7:30 مساء
حفل فني لفريق “أرابيش”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر (مصر/ ألمانيا)
مسرح سيد درويش– الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى
مسرح الجمهورية– عابدين
8:00 مساء
حفل فرقة سلطان العارفين للإنشاد الديني
معهد الموسيقى العربية– رمسيس
8:00 مساء
حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
صالون “مقامات” بالاشتراك مع البرنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة المصرية يصاحب الصالون التخت الشرقى للفنان محمد الطوخي
بيت الغناء العربى– قصر الأمير بشتاك