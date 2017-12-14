ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : بلاك تيما وأرابيش بالساقية

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية