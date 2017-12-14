ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : بلاك تيما وأرابيش بالساقية

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
14 ديسمبر، 2017 14 ديسمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش

مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

حفل فني لفريق “بلاك تيما”

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

أمسية “ليلة حب فى العشق الإلهي” مع فرقة حلقة ذكر

بيت السحيمي– شارع المعز

7:30 مساء

حفل فني لفريق “أرابيش”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر (مصر/ ألمانيا)

مسرح سيد درويش– الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى

مسرح الجمهورية– عابدين

8:00 مساء

حفل فرقة سلطان العارفين للإنشاد الديني

معهد الموسيقى العربية– رمسيس

8:00 مساء

حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

صالون “مقامات” بالاشتراك مع البرنامج الإذاعى الثقافى للإذاعة المصرية يصاحب الصالون التخت الشرقى للفنان محمد الطوخي

بيت الغناء العربى– قصر الأمير بشتاك

 


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