ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: بصمات العرب بأتيليه القاهرة

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الأحد -2 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان