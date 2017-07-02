الأجندة الثقافية: بصمات العرب بأتيليه القاهرة

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الأحد -2 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:30 مساءً
ورشة تدريبية عن فن كتابة السيناريو.
جمعية الفن للتنمية
6:00 مساءً
عرض “المصري أفندي 2”.
قصر الأمير طاز – الخليفة
6:00 مساءً
افتتاح معرض “أنا المصري 2” للكاتب الصحفي الفنان عبد الحليم طه.
قصر الأمير طاز – الخليفة
6:00 مساءً
حوار مع جون درويل مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية عن الحوار بين الأديان.
المعهد الثقافي الفرنسي – المنيرة
7:00 مساءً
افتتاح معرض “مقعد رضوان” بمشاركة 47 فنان وفنانة.
جاليري بيكاسو – الزمالك
7:00 مساءً
ملتقى بصمات العرب بمشاركة 200 فنان وفنانة.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساءً
معرض “ثورة شعب”.
مركز كرمة بن هانئ – الجيزة
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل فني للمطربة إيمان عبد العزيز.
ساقية الصاوي – قاعة الحكمة – الزمالك
8:00 مساءً
مؤتمر “مصر تستطيع .. بالتاء المربوطة”.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة