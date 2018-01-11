الأجندة الثقافية: بدون سابق إنذار في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الخميس 11 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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7:00 مساءً
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حفل فني لفريق “كوحيتي باند”.
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قاعة الحكمة – ساقية الصاوي
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7:30 مساءً
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حفل مناقشة وتوقيع كتاب “بدون سابق إنذار” للكاتبة أنيسة حسونة.
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قاعة النهر – ساقية الصاوي
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8:00 مساءً
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حفل فني الفرقة القومية العربية للموسيقى.
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مسرح الجمهورية – عابدين
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8:00 مساءً
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حفل فني لفرقة كروماتكس للموسيقى والغناء.
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المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
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8:00 مساءً
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حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
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مسرح أوبرا دمنهور
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8:00 مساءً
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حفل باليه “بحيرة البجع” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
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المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
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8:00 مساءً
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العرض المسرحي “سلم نفسك”.
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مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة