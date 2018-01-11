الأجندة الثقافية: بدون سابق إنذار في ساقية الصاوي

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الخميس 11 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً حفل فني لفريق "كوحيتي باند". قاعة الحكمة – ساقية الصاوي 7:30 مساءً حفل…