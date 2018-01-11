ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: بدون سابق إنذار في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الخميس 11 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً حفل فني لفريق "كوحيتي باند". قاعة الحكمة – ساقية الصاوي 7:30 مساءً حفل…

11 يناير، 2018 11 يناير، 2018

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إعداد – علي راشد

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الخميس 11 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل فني لفريق “كوحيتي باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي

7:30 مساءً

حفل مناقشة وتوقيع كتاب “بدون سابق إنذار” للكاتبة أنيسة حسونة.

قاعة النهر – ساقية الصاوي

8:00 مساءً

حفل فني الفرقة القومية العربية للموسيقى.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة كروماتكس للموسيقى والغناء.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساءً

حفل باليه “بحيرة البجع” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

 

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