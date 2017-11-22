الأجندة الثقافية.. بدء عروض أفلام القاهرة السينمائي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -22 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
عرض فيلم الألماني “آلات” ضمن برنامج مهرجان المهرجانات ضمن القاهرة السينمائي.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة.
6:00 مساءً
عرض الفيلم الإيطالي “أطلق لنفسك العنان” ضمن برنامج بانوراما دولية بمهرجان القاهرة السينمائي.
مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الزمالك.
6:00 مساءً
عرض الفيلم المصري القديم “البعض يذهب للمأذون مرتين”.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
حفل الترحيب بالأعضاء الجدد بالساقية.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
9:00 مساءً
عرض الفيلم الأيطالي “توماسو”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.