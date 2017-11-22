ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. بدء عروض أفلام القاهرة السينمائي

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -22 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
22 نوفمبر، 2017 22 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -22 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

عرض فيلم الألماني “آلات” ضمن برنامج مهرجان المهرجانات ضمن القاهرة السينمائي.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة.

6:00 مساءً

عرض الفيلم الإيطالي “أطلق لنفسك العنان” ضمن برنامج بانوراما دولية بمهرجان القاهرة السينمائي.

مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الزمالك.

6:00 مساءً

عرض الفيلم  المصري القديم “البعض يذهب للمأذون مرتين”.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

حفل الترحيب بالأعضاء الجدد بالساقية.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

9:00 مساءً

عرض الفيلم الأيطالي  “توماسو”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

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