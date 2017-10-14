الأجندة الثقافية.. انطلاق فعاليات مؤتمر العامية بالأتيليه

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة “اللغة النوبية ودورها في الهندسة الحسابية والفيزياء”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:30 مساء
انطلاق فعاليات مؤتمر العامية الثالث.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساء
ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر وحروب الجيل الرابع والخامس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات .
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
نادي السينما الأفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني مع فريق “الحضرة”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرفة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “بهججة”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
أوبرا “الناى السحرى” لموتسارت، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
مسرح الجمهورية – عابدين