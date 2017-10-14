ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. انطلاق فعاليات مؤتمر العامية بالأتيليه

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
14 أكتوبر، 2017 14 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة “اللغة النوبية ودورها في الهندسة الحسابية والفيزياء”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:30 مساء

انطلاق فعاليات مؤتمر العامية الثالث.

أتيليه القاهرة – وسط القاهرة

7:00 مساء

ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر وحروب الجيل الرابع والخامس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات .

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساء

نادي السينما الأفريقية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني مع فريق “الحضرة”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرفة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “بهججة”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

أوبرا “الناى السحرى” لموتسارت، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح الجمهورية – عابدين

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً