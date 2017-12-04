الأجندة الثقافية: انطلاق أسبوع الكوميكس في مصر

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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6:00 مساء
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أمسية شعرية للشاعر مروان صبحي
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قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
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6:30 مساء
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لقاء بعنوان “دور الشعر والغناء في حياتنا”
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قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك
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7:00 مساء
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حفل “ليلة مايم” من تقديم فرقة “حكاية قناع”
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قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
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7:00 مساء
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انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من “أسبوع الكوميكس في مصر”
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درب 1817– مصر القديمة
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7:00 مساء
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العرض المسرحي “حل الضفاير”
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مسرح الفلكي– الجامعة الأمريكية
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7:30 مساء
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حفل فني لفرقة التنورة التراثية
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وكالة الغوري– شارع المعز
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8:00 مساء
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حفل فني لفرقة حسام صقر للإنشاد الصوفي
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مسرح الجمهورية– عابدين
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8:00 مساء
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حفل غنائي لماريا ديل مار بونيت من أسبانيا
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المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة