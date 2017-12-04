ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: انطلاق أسبوع الكوميكس في مصر

إعداد– علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
4 ديسمبر، 2017 4 ديسمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أمسية شعرية للشاعر مروان صبحي

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

6:30 مساء

لقاء بعنوان “دور الشعر والغناء في حياتنا”

قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

حفل “ليلة مايم” من تقديم فرقة “حكاية قناع”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من “أسبوع الكوميكس في مصر”

درب 1817– مصر القديمة

7:00 مساء

العرض المسرحي “حل الضفاير”

مسرح الفلكي– الجامعة الأمريكية

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة حسام صقر للإنشاد الصوفي

مسرح الجمهورية– عابدين

8:00 مساء

حفل غنائي لماريا ديل مار بونيت من أسبانيا

المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة

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