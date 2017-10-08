ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: انت اللي قتلت الوحش بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -8 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً ختام فعاليات معرض الفنان التشكيلي خالد هنو. قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة.…

8 أكتوبر، 2017 8 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -8 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

ختام فعاليات معرض الفنان التشكيلي خالد هنو.

قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

ختام فعاليات ملتقى “السندباد” للفن والإبداع في الفنون التشكيلية.

مركز رامتان الثقافي – الهرم.

7:00 مساءً

صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

بيت الست وسيلة – بيت الشعر – خلف الجامع الأزهر.

7:00 مساءً

استمرار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض المتوسط.

مكتبة الإسكندرية.

7:00 مساءً

عرض مسرحية “إنت اللي قتلت الوحش” من تقديم فرقة “صنع في مصر”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

ملتقى الفوتوغرافيا.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

الاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية الارمينية.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.

مسرح الجمهورية – عابدين.

 

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