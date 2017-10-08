الأجندة الثقافية: انت اللي قتلت الوحش بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -8 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
ختام فعاليات معرض الفنان التشكيلي خالد هنو.
قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
ختام فعاليات ملتقى “السندباد” للفن والإبداع في الفنون التشكيلية.
مركز رامتان الثقافي – الهرم.
7:00 مساءً
صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.
بيت الست وسيلة – بيت الشعر – خلف الجامع الأزهر.
7:00 مساءً
استمرار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض المتوسط.
مكتبة الإسكندرية.
7:00 مساءً
عرض مسرحية “إنت اللي قتلت الوحش” من تقديم فرقة “صنع في مصر”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
ملتقى الفوتوغرافيا.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
الاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية الارمينية.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.
مسرح الجمهورية – عابدين.