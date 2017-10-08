الأجندة الثقافية: انت اللي قتلت الوحش بساقية الصاوي

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -8 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً ختام فعاليات معرض الفنان التشكيلي خالد هنو. قاعة صلاح طاهر – الأوبرا – الجزيرة.…