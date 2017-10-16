ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: اليوم الأخير بساقية الصاوي

عداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين -16 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
16 أكتوبر، 2017 16 أكتوبر، 2017

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عداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين -16 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

افتتاح معرض “أربع كتابات .. حضارة واحدة”.

متحف الآثار – مكتبة الإسكندرية.

7:00 مساءً

ندوة “مصر والعبور للمستقبل”.

مركز الهناجر للفنون – الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

عرض مسرحية “اليوم الأخير” من تقديم فرقة “مسرخان”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل موسيقى حجرة بقيادة محمود عثمان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة فلامنكو دى مدريد وباليه “كارمينا بورانا” من أسبانيا.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

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