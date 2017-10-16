ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: اليوم الأخير بساقية الصاوي

عداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين -16 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان