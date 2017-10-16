الأجندة الثقافية: اليوم الأخير بساقية الصاوي

عداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين -16 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
افتتاح معرض “أربع كتابات .. حضارة واحدة”.
متحف الآثار – مكتبة الإسكندرية.
7:00 مساءً
ندوة “مصر والعبور للمستقبل”.
مركز الهناجر للفنون – الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
عرض مسرحية “اليوم الأخير” من تقديم فرقة “مسرخان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل موسيقى حجرة بقيادة محمود عثمان.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة فلامنكو دى مدريد وباليه “كارمينا بورانا” من أسبانيا.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.