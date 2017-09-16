ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الهناجر يحتفل بالذكرى الثانية لنور الشريف

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -16 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
16 سبتمبر، 2017 16 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -16 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

أسبوع أفلام نور الشريف في ذكرى رحيله الثانية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساءً

حفل توقيع ومناقشة كتاب “أين البترول والغاز المصري؟” للكاتب عبدالخالق فاروق.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

7:00 مساءً

حفل فني للموسيقار فتحي سلامة.

مسرح الجنينة – حديقة الأزهر

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساءً

حفل غنائي للفنان السوري محمد باش.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة “جميزة”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساءً

العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساءً

حفل فني لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساءً

البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.

بيت العود العربي – بيت الهراوي

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