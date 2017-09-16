الأجندة الثقافية: الهناجر يحتفل بالذكرى الثانية لنور الشريف

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -16 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
أسبوع أفلام نور الشريف في ذكرى رحيله الثانية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساءً
حفل توقيع ومناقشة كتاب “أين البترول والغاز المصري؟” للكاتب عبدالخالق فاروق.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
7:00 مساءً
حفل فني للموسيقار فتحي سلامة.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل غنائي للفنان السوري محمد باش.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “جميزة”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساءً
العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساءً
حفل فني لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساءً
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي