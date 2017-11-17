ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : الهلباوي بالساقية والحضرة بالربع

علي راشد : تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية : الموعد الفعالية المكان