الأجندة الثقافية : الهلباوي بالساقية والحضرة بالربع

علي راشد :
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية :
الموعد
الفعالية
المكان
4:00 عصرا
حفل توقيع روايتي “ترانزيت” و”الدم” لكريم عدلي
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة الصوفية”
مركز الربع الثقافي – شارع المعز
8:00 مساء
ليلة موسيقية غنائية مع الفنان محمد العشي
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني للمنشد علي الهلباوي
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة ياسر سليمان للموسيقى والغناء.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
ليلة فنية كويتية
مسرح الجمهورية – عابدين