ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : الهلباوي بالساقية والحضرة بالربع

علي راشد : تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية : الموعد الفعالية المكان
17 نوفمبر، 2017 17 نوفمبر، 2017

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علي راشد :

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية :

الموعد

الفعالية

المكان

4:00 عصرا

حفل توقيع روايتي “ترانزيت” و”الدم” لكريم عدلي

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة الصوفية”

مركز الربع الثقافي – شارع المعز

 

 

 

8:00 مساء

ليلة موسيقية غنائية مع الفنان محمد العشي

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني للمنشد علي الهلباوي

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة ياسر سليمان للموسيقى والغناء.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

ليلة فنية كويتية

مسرح الجمهورية – عابدين

 

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