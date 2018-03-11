ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية..النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 11 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:47 م, الأحد, 11 مارس 18 5:47 م, الأحد, 11 مارس 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 11 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض لطلاب كلية الفنون الجميلة – جامعة المنصورة.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

6:00 مساء

حفل افتتاح مهرجان الشروق للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج والإعلانات (الدورة 3).

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

مهرجان حكاوى الدولى لفنون الأطفال “الدورة الثامنة .

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: محمد مملوك – عبير عبد العزيز – جرجس شكرى.

بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل لفرقة سماع للإنشاد الصوفي.

قبة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

الصالون الثقافى ..عبد الحليم حافظ وغناء القصيدة مع الشاعر على عمران – د.أشرف عبد الرحمن – الفنان على شبانة – الفنانة إلهام الموجي.

متحف أم كلثوم – المنيل

8:00 مساء

حفل فني للأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفريق “بغدادي باند”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

أوبريت “روندو دوبل”.

مسرح الجمهورية – عابدين

 

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