الأجندة الثقافية..النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 11 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض لطلاب كلية الفنون الجميلة – جامعة المنصورة.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
6:00 مساء
حفل افتتاح مهرجان الشروق للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج والإعلانات (الدورة 3).
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
مهرجان حكاوى الدولى لفنون الأطفال “الدورة الثامنة “ .
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: محمد مملوك – عبير عبد العزيز – جرجس شكرى.
بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل لفرقة سماع للإنشاد الصوفي.
قبة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
الصالون الثقافى ..عبد الحليم حافظ وغناء القصيدة مع الشاعر على عمران – د.أشرف عبد الرحمن – الفنان على شبانة – الفنانة إلهام الموجي.
متحف أم كلثوم – المنيل
8:00 مساء
حفل فني للأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفريق “بغدادي باند”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
أوبريت “روندو دوبل”.
مسرح الجمهورية – عابدين