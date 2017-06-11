الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

إعداد- علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية والسهرات الرمضانية لليلة 16 رمضان الموافق الأحد 11 يونيو 2017:
الموعد
الفعالية
المكان
9:00 مساء
أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.
معرض فيصل
9:00 مساء
ندوة بمناسبة ذكرى استشهاد المفكر فرج فودة الـ 25 .
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساء
سهرة رمضانية مع المنشد محمود التهامي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساء
حفل جالا ميوزيكال من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.
مسرح أوبرا دمنهور
9:30 مساء
حفل فني لفرقة المصريين بقيادة الفنان هاني شنودة.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
9:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
9:30 مساء
ورشة رسم مع الدكتور محمد غالب.
بيت المعمار – منطقة القلعة
9:30 مساء
أمسية شعرية حول الشعر الصوفي في التراث المصري.
بيت الشعر – شارع الأزهر
9:30 مساء
حفل فني لفرقة “بسمة الأندلس” للإنشاد الديني .
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك