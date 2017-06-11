ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

إعداد- علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية والسهرات الرمضانية لليلة 16 رمضان الموافق الأحد 11 يونيو 2017: الموعد الفعالية المكان
11 يونيو، 2017 11 يونيو، 2017

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إعداد- علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية والسهرات الرمضانية لليلة 16 رمضان الموافق الأحد 11 يونيو 2017:

الموعد

الفعالية

المكان

9:00 مساء

أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب.

معرض فيصل

9:00 مساء

ندوة بمناسبة ذكرى استشهاد المفكر فرج فودة الـ 25 .

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

سهرة رمضانية مع المنشد محمود التهامي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

حفل جالا ميوزيكال من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

مسرح أوبرا دمنهور

9:30 مساء

حفل فني لفرقة المصريين بقيادة الفنان هاني شنودة.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

9:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

9:30 مساء

ورشة رسم مع الدكتور محمد غالب.

بيت المعمار – منطقة القلعة

9:30 مساء

أمسية شعرية حول الشعر الصوفي في التراث المصري.

بيت الشعر – شارع الأزهر

9:30 مساء

حفل فني لفرقة “بسمة الأندلس” للإنشاد الديني .

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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