ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 17 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفعالية المكان