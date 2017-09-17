ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 17 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفعالية المكان
17 سبتمبر، 2017 17 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 17 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام نور الشريف.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

الأمسية الشعرية الأسبوعية.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

الصالون الثقافى “ام كلثوم و السنباطي”.

متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة

8:00 مساء

حفل فني للمطرب الشاب إبراهيم فاروق.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفريق “حركة وتر”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

افتتاح معرض “قصاصات متآلفة”.

جاليري بيكاسو – الزمالك

 

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