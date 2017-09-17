الأجندة الثقافية .. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 17 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام نور الشريف.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
الأمسية الشعرية الأسبوعية.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
الصالون الثقافى “ام كلثوم و السنباطي”.
متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة
8:00 مساء
حفل فني للمطرب الشاب إبراهيم فاروق.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “حركة وتر”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
افتتاح معرض “قصاصات متآلفة”.
جاليري بيكاسو – الزمالك