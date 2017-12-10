ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -10 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
10 ديسمبر، 2017 10 ديسمبر، 2017

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علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -10 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

حفل توقيع ديوان الشاعر حسن طلب.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: ممدوح متولي- عادل جلال- صفاء البيلي.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساءً

حفل عيد الميلاد مع جالا الحديدي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة براس ساوند Brass Sound للالات النحاسية والايقاعية.

قبة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

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