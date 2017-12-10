الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية بالسحيمي

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -10 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
حفل توقيع ديوان الشاعر حسن طلب.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: ممدوح متولي- عادل جلال- صفاء البيلي.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل الكريسماس مع أوركسترا أوبرا القاهرة.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساءً
حفل عيد الميلاد مع جالا الحديدي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة براس ساوند Brass Sound للالات النحاسية والايقاعية.
قبة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.