الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 7 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
ندوة بعنوان “الأسماك في مصر القديمة”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية من إخراج عبد الرحمن الشافعي.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة