ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 7 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان