ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 7 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
1:31 م, الأحد, 7 يناير 18 1:31 م, الأحد, 7 يناير 18

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إعداد – علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 7 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

ندوة بعنوان “الأسماك في مصر القديمة”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية من إخراج عبد الرحمن الشافعي.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

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