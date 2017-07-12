الأجندة الثقافية : النبض صفر بمكتبة أ.. والتنورة بالغوري

ثقافة وفنون الأجندة الثقافية : النبض صفر بمكتبة أ.. والتنورة بالغوريإعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 5:53 م, الأربعاء, 12 يوليو 17 5:53 م, الأربعاء, 12 يوليو 17 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر إعداد– علي راشدتقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعدالفعاليةالمكان6:00 مساء أسبوع أفلام لوريل وهارديمركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة 7:00 مساء ندوة “الصمت الزوجي.. أسبابه وسماته وطرق التغلب عليه”مكتبة مصر الجديدة 7:00 مساء حفل توقيع رواية “النبض صفر” لعبد الرحمن جاويشمكتبة “أ”– مصر الجديدة– الميرغني 7:00 مساء عرض فيلم “المحاكمة” للمخرج الأمريكي أورسون ويلزنادي سينما دال– جاردن سيتي 7:00 مساءعرض فيلمي “قطار النوبة” و”الناس والبحيرة”مركز الثقافة السينمائية– وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثيةوكالة الغوري– شارع المعز 7:30 مساءحفل لإحياء ذكرى الفنانة الراحلة سناء جميلالمسرح القومي– العتبة 8:00 مساء أمسية شعرية بمشاركة الشعراء طه الصياد وعمر مهران ومحمد عرب صالح وهيثم جبلبيت الشعر– الأقصر 8:00 مساء عرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”مسرح الطليعة– العتبة 8:00 مساء يوم الهيب هوب بالساقية.قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء حفل موسيقي للفنان سامح شعبان.قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر