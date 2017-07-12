ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : النبض صفر بمكتبة أ.. والتنورة بالغوري

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية المكان
5:53 م, الأربعاء, 12 يوليو 17 5:53 م, الأربعاء, 12 يوليو 17

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
 
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
ندوة “الصمت الزوجي.. أسبابه وسماته وطرق التغلب عليه”
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
حفل توقيع رواية “النبض صفر” لعبد الرحمن جاويش
مكتبة “أ”– مصر الجديدة– الميرغني
7:00 مساء
عرض فيلم “المحاكمة” للمخرج الأمريكي أورسون ويلز
نادي سينما دال– جاردن سيتي
7:00 مساء
عرض فيلمي “قطار النوبة” و”الناس والبحيرة”
مركز الثقافة السينمائية– وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع المعز
7:30 مساء
حفل لإحياء ذكرى الفنانة الراحلة سناء جميل
المسرح القومي– العتبة
8:00 مساء
أمسية شعرية بمشاركة الشعراء طه الصياد وعمر مهران ومحمد عرب صالح
وهيثم جبل
بيت الشعر– الأقصر
8:00 مساء
عرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”
مسرح الطليعة– العتبة
8:00 مساء
يوم الهيب هوب بالساقية.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل موسيقي للفنان سامح شعبان.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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