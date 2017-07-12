الأجندة الثقافية : النبض صفر بمكتبة أ.. والتنورة بالغوري

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

إعداد– علي راشد

الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء أسبوع أفلام لوريل وهاردي مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة 7:00 مساء ندوة “الصمت الزوجي.. أسبابه وسماته وطرق التغلب عليه” مكتبة مصر الجديدة 7:00 مساء حفل توقيع رواية “النبض صفر” لعبد الرحمن جاويش مكتبة “أ”– مصر الجديدة– الميرغني 7:00 مساء عرض فيلم “المحاكمة” للمخرج الأمريكي أورسون ويلز نادي سينما دال– جاردن سيتي 7:00 مساء عرض فيلمي “قطار النوبة” و”الناس والبحيرة” مركز الثقافة السينمائية– وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية وكالة الغوري– شارع المعز 7:30 مساء حفل لإحياء ذكرى الفنانة الراحلة سناء جميل المسرح القومي– العتبة 8:00 مساء أمسية شعرية بمشاركة الشعراء طه الصياد وعمر مهران ومحمد عرب صالح

وهيثم جبل بيت الشعر– الأقصر 8:00 مساء عرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” مسرح الطليعة– العتبة 8:00 مساء يوم الهيب هوب بالساقية. قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء حفل موسيقي للفنان سامح شعبان. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 12 يوليو، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: