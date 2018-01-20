الأجندة الثقافية.. الموسيقى العربية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -20 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
ندوة حول التراث الثقافي العربي ومناقشة الواقع والتحديات في التراث.
مكتبة المستقبل – مصر الجديدة.
6:00 مساءً
ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني.
7:00 مساءً
محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثامن بالقاهرة بعنوان “التقويم المصري نشأته وتطوره واستخدامه في الكنيسة المصرية”.
مكتبة الإسكندرية.
7:00 مساءً
حفل فني للموسيقى العربية مع الفنان محمد الشامي.
بيت السحيمي – شارع المعز.
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة ذكرياتي بقيادة الفنان رامي أبو الفتوح.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.