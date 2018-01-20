ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الموسيقى العربية ببيت السحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -20 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:46 م, السبت, 20 يناير 18 2:46 م, السبت, 20 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -20 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

ندوة حول التراث الثقافي العربي ومناقشة الواقع والتحديات في التراث.

مكتبة المستقبل – مصر الجديدة.

6:00 مساءً

ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني.

7:00 مساءً

محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثامن بالقاهرة بعنوان “التقويم المصري نشأته وتطوره واستخدامه في الكنيسة المصرية”.

مكتبة الإسكندرية.

7:00 مساءً

حفل فني للموسيقى العربية مع الفنان محمد الشامي.

بيت السحيمي – شارع المعز.

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة ذكرياتي بقيادة الفنان رامي أبو الفتوح.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

 

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