ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. المشهد الفلسفي في فرنسا بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -31 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:16 م, الأربعاء, 31 يناير 18 2:16 م, الأربعاء, 31 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -31 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ 44 للسينما المصرية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

5:30 مساءً

ندوة للاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

قاعة كاتب وكتاب – معرض القاهرة الدولي للكتاب.

6:00 مساءً

مائدة مستديرة، بعنوان “المشهد الفلسفي في فرنسا”، مع الفيلسوف الفرنسي علي بن مخلوف.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة.

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “نغم القنال”.

مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لفريق “مزيك”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

عرض “الهلالي” من تقديم فرقة “فرسان الشرق للتراث”.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساء

حفل فني أوركسترا أوبرا القاهرة، وصوليست بيانو عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

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