الأجندة الثقافية.. المشهد الفلسفي في فرنسا بالأوبرا

ندوة للاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

6:00 مساءً

مائدة مستديرة، بعنوان “المشهد الفلسفي في فرنسا”، مع الفيلسوف الفرنسي علي بن مخلوف.