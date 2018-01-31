الأجندة الثقافية.. المشهد الفلسفي في فرنسا بالأوبرا

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -31 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ 44 للسينما المصرية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
5:30 مساءً
ندوة للاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
قاعة كاتب وكتاب – معرض القاهرة الدولي للكتاب.
6:00 مساءً
مائدة مستديرة، بعنوان “المشهد الفلسفي في فرنسا”، مع الفيلسوف الفرنسي علي بن مخلوف.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة.
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “نغم القنال”.
مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “مزيك”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
عرض “الهلالي” من تقديم فرقة “فرسان الشرق للتراث”.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساء
حفل فني أوركسترا أوبرا القاهرة، وصوليست بيانو عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.