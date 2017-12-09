الأجندة الثقافية : المآذن المملوكية ببيت المعمار

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
محاضرة “المآذن المملوكية فى مصر الحديثه” مع الدكتورة دينا باخوم
بيت المعمار– منطقة القلعة
7:00 مساء
افتتاح معرض مشترك للنحات مراد فخر الدين، والرسام حنفى محمود، وفن الخزف مع ضياء الدين داود
جاليري المشربية– الدقي
7:00 مساء
ختام فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر
درب 17 18– مصر القديمة
7:00 مساء
أمسية شعرية للشاعر عمرو حسن
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
حفل لفرقة “مولاي” للإنشاد الديني
المسرح الكبير– مكتبة الإسكندرية
7:00 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع المعز
8:00 مساء
حفل مسابقة الأغنية الصينية
المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”
مركز الإبداع الفني– ساحة الأوبرا– الجزيرة