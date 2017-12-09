ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : المآذن المملوكية ببيت المعمار

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
9 ديسمبر، 2017 9 ديسمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:


الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

محاضرة “المآذن المملوكية فى مصر الحديثه” مع الدكتورة دينا باخوم

بيت المعمار– منطقة القلعة

7:00 مساء

افتتاح معرض مشترك للنحات مراد فخر الدين، والرسام حنفى محمود، وفن الخزف مع ضياء الدين داود

جاليري المشربية– الدقي

7:00 مساء

ختام فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر

درب 17 18– مصر القديمة

7:00 مساء

أمسية شعرية للشاعر عمرو حسن

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

حفل لفرقة “مولاي” للإنشاد الديني

المسرح الكبير– مكتبة الإسكندرية

7:00 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع المعز

8:00 مساء

حفل مسابقة الأغنية الصينية

المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”

مركز الإبداع الفني– ساحة الأوبرا– الجزيرة

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