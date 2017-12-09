ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : المآذن المملوكية ببيت المعمار

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان