ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الليلة المحمدية بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الإثنين، 12 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية