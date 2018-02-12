الأجندة الثقافية: الليلة المحمدية بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الإثنين، 12 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة بعنوان “دور الإذاعة في تشكيل وجدان الإنسان وبنائه فكريا واجتماعيا”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
حفل فني لفرقة سيشوان للأكروبات (الصين).
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
7:00 مساء
حفل فني لفرقة ZJCMلموسيقى الجاز (الصين).
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
7:00 مساء
حفل الليلة المحمدية.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
لقاء بعنوان “ما قبل المونتاج”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت” من تقديم فرقة “حدوتة مصرية”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة مع رانيا عمر.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة