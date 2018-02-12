ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الليلة المحمدية بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الإثنين، 12 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:     الموعد الفعالية
4:29 م, الأثنين, 12 فبراير 18 4:29 م, الأثنين, 12 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم، الإثنين، 12 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
   

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة بعنوان “دور الإذاعة في تشكيل وجدان الإنسان وبنائه فكريا واجتماعيا”.

مكتبة مصر الجديدة

7:00 مساء

حفل فني لفرقة سيشوان للأكروبات (الصين).

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

7:00 مساء

حفل فني لفرقة ZJCMلموسيقى الجاز (الصين).

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

7:00 مساء

حفل الليلة المحمدية.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

لقاء بعنوان “ما قبل المونتاج”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

مسرحية “سيب مناخيري لو سمحت” من تقديم فرقة “حدوتة مصرية”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل موسيقى حجرة مع رانيا عمر.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

 

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