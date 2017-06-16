الأجندة الثقافية: الليلة الكبيرة وفرقة رضا بالهناجر

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة 21 رمضان الموافق الجمعة 16 يونيو 2017:

9:00 مساءً: يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ضمن فعاليات “هل هلالك”، عرض “الليلة الكبيرة” بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر، إضافة إلى فرقة الشيخ عبد البديع شاهين.

9:00 مساءً: ضمن فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية، تقدم فرقة سوريا عروضها الفنية ضمن ليالي المقامات الروحية وفن السماع بمسرح الشاعر بشارع المعز.

9:30 مساءً: حفل فني لعلي الهلباوي على المسرح المكشوف بالأوبرا.

9:30 مساءً: عرض مسرحية “عن العشاق” بقصر الأمير طاز.

9:30 مساءً: عرض الأرجوز وخيال الظل ببيت السحيمي.

9:30 مساءً: حفل فني لفرقة الصامتين بمركز طلعت حرب الثقافي.

9:30 مساءً: عرض مسرحية “سلم نفسك” وغنا مصر لستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة.

9:30 مساءً: عروض الأرجوز وخيال الظل بمركز إبداع الطفل ببيت العيني.