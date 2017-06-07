ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الليلة الكبيرة بـطلعت حرب وكراوية بـطاز

إعداد- علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات والسهرات الرمضانية لليوم الأربعاء 7 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
7 يونيو، 2017 7 يونيو، 2017

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إعداد- علي راشد
 
تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليوم الأربعاء 7 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

9:00 مساء

حفل فني  للفرقة القومية للفنون الشعبية.

ساحة الهناجر – الأوبرا

9:00 مساء

ندوة ” شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم ” ، واحتفالية تكريم الروائى الكبير الراحل احمد الشيخ ، والليلة الشعرية الغنائية الثامنة.

وكالة بازرعة – شارع المعز 

9:00 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية .

حديقة السيدة زينب

9:30 مساء

عرض لفرقة اطفال بورسعيد للفنون الشعبية ، و فرقة بنى سويف للفنون الشعبية ، وسيرة شعبية.

المسرح الروماني – سور القاهرة الشمالي

9:30 مساء

عرض مسرح عرائس “أوبريت الليلة الكبيرة”.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

9:30 مساء

حفل فني لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي.

المسرح المكشوف الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

حفل فني للفنانة فيروز كراوية.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

9:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية .

وكالة الغوري – شارع المعز 

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