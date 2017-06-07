الأجندة الثقافية.. الليلة الكبيرة بـطلعت حرب وكراوية بـطاز

إعداد- علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليوم الأربعاء 7 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
9:00 مساء
حفل فني للفرقة القومية للفنون الشعبية.
ساحة الهناجر – الأوبرا
9:00 مساء
ندوة ” شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم ” ، واحتفالية تكريم الروائى الكبير الراحل احمد الشيخ ، والليلة الشعرية الغنائية الثامنة.
وكالة بازرعة – شارع المعز
9:00 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية .
حديقة السيدة زينب
9:30 مساء
عرض لفرقة اطفال بورسعيد للفنون الشعبية ، و فرقة بنى سويف للفنون الشعبية ، وسيرة شعبية.
المسرح الروماني – سور القاهرة الشمالي
9:30 مساء
عرض مسرح عرائس “أوبريت الليلة الكبيرة”.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
9:30 مساء
حفل فني لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي.
المسرح المكشوف الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساء
حفل فني للفنانة فيروز كراوية.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
9:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية .
وكالة الغوري – شارع المعز