الأجندة الثقافية.. الليلة الكبيرة بـطلعت حرب وكراوية بـطاز

المكان

9:00 مساء

9:00 مساء

ندوة ” شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم ” ، واحتفالية تكريم الروائى الكبير الراحل احمد الشيخ ، والليلة الشعرية الغنائية الثامنة.