الأجندة الثقافية: الكريسماس بالساقية.. وكورال أم النور بالجمهورية

إعداد – علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة حول المعماري شادي عبد السلام.
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:30 مساء
حفل فني لفريق الترانيم “المس إيدينا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل الكريسماس مع داليا فريد.
مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لكورال أم النور.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة