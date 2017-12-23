ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الكريسماس بالساقية.. وكورال أم النور بالجمهورية

إعداد – علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
23 ديسمبر، 2017 23 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة حول المعماري شادي عبد السلام.

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:30 مساء

حفل فني لفريق الترانيم “المس إيدينا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل الكريسماس مع داليا فريد.

مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لمركز تنمية المواهب.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لكورال أم النور.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

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