ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الكريسماس بالساقية.. وكورال أم النور بالجمهورية

إعداد – علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 23 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان