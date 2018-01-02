ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. القدس عربية ندوة بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -2 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان