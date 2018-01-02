الأجندة الثقافية.. القدس عربية ندوة بالأوبرا

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -2 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
ندوة بعنوان “القدس عربية .. القدس بين الحقائق التاريخية وأساطير الصهيونية”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
6:00 مساءً
ورشة الشعر “الاستغماية” بإشراف إيمان الميهي.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني.
6:00 مساءً
ندوة “عمارة رامي الدهان”.
بيت المعمار – منطقة القلعة.
6:30 مساءً
ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “الحور العين تفصص البسلة” لصفاء النجار.
حزب التجمع – وسط القاهرة.
7:30 مساءً
حفل فني لفريق كورال “الفن الأصيل”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين.