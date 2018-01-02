ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. القدس عربية ندوة بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -2 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:24 م, الثلاثاء, 2 يناير 18 3:24 م, الثلاثاء, 2 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -2 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

ندوة بعنوان “القدس عربية .. القدس بين الحقائق التاريخية وأساطير الصهيونية”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

6:00 مساءً

ورشة الشعر “الاستغماية” بإشراف إيمان الميهي.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني.

6:00 مساءً

ندوة “عمارة رامي الدهان”.

بيت المعمار – منطقة القلعة.

6:30 مساءً

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “الحور العين تفصص البسلة” لصفاء النجار.

حزب التجمع – وسط القاهرة.

7:30 مساءً

حفل فني لفريق كورال “الفن الأصيل”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين.

 

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