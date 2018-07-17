ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الفن الأصيل في ساقية الصاوي الليلة

سلوى عثمان تقدم "المال"، مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية، التى تقام -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.