ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الفن الأصيل في ساقية الصاوي الليلة

سلوى عثمان تقدم "المال"، مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية، التى تقام -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:30 م, الثلاثاء, 17 يوليو 18 6:30 م, الثلاثاء, 17 يوليو 18

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سلوى عثمان 

تقدم “المال”، مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية، التى تقام -اليوم الثلاثاء- بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.


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