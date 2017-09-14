الأجندة الثقافية: العفاريت ببيت العيني.. وهيستريا لوج بالساقية

إعداد – علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل و هاردي.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض فيلم و ندوة بمناسبة ذكرى رحيل الفنان نور الشريف .
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
حفل تخريج الدفعة السابعة لبرنامج باب رزق جميل .
مركز الحرف التقليدية – الفساط
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “وصلة سماع”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
عرض البانتومايم “العفاريت” تدريب وإخراج: شريف عبد الله.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني
7:30 مساء
حفل فني لفريق هيستريا لوج.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
صالون اسمع و اعرف مع الفنان هاني شنودة.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
8:00 مساء
“صالون المقامات” بالاشتراك مع البرنامج الثقافى للاذاعة المصرية بمصاحبة عرض موسيقي.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
8:00 مساء
حفل فني للفنان يحيى خليل.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “عشاق النغم”.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحى “قواعد العشق الاربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية