ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: العفاريت ببيت العيني.. وهيستريا لوج بالساقية

إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية ا