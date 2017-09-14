ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: العفاريت ببيت العيني.. وهيستريا لوج بالساقية

  إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية ا
14 سبتمبر، 2017 14 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام لوريل و هاردي.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض فيلم و ندوة بمناسبة ذكرى رحيل الفنان نور الشريف .

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساء

حفل تخريج الدفعة السابعة لبرنامج باب رزق جميل .

مركز الحرف التقليدية – الفساط

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “وصلة سماع”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

عرض البانتومايم “العفاريت” تدريب وإخراج: شريف عبد الله.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني

7:30 مساء

حفل فني لفريق هيستريا لوج.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

صالون اسمع و اعرف مع الفنان هاني شنودة.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

8:00 مساء

“صالون المقامات” بالاشتراك مع البرنامج الثقافى للاذاعة المصرية بمصاحبة عرض موسيقي.

بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك

8:00 مساء

حفل فني للفنان يحيى خليل.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “عشاق النغم”.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحى “قواعد العشق الاربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

 

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