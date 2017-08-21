ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: العسل عسل على مسرح ميامي.. والتنورة بالغوري

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية ا
21 أغسطس، 2017 21 أغسطس، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

مهرجان الساقية الثالث عشر للتمثيل الصامت

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

ندوة بعنوان “الفن الشعبي بين الاستلهام والاقتباس”

مكتبة القاهرة الكبرى– الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع الأزهر

7:30 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”

مسرح الطليعة– العتبة

8:00 مساء

افتتاح الدورة الـ18 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

المسرح المكشوف– قصر ثقافة  الإسماعيلية

8:00 مساء

حفل فني لفرقة وايف جاز باند

مسرح المحكى 1– قلعة صلاح الدين

8:00 مساء

حفل فني لفريق كايروكي

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

9:00 مساء

العرض المسرحي “الحفلة التنكرية”

مسرح السلام– قصر العيني

9:30 مساء

العرض المسرحي “العسل عسل”

مسرح ميامي– وسط القاهرة

10:00 مساء

حفل غنائي للفنان إيمان البحر درويش

مسرح المحكى 2- قلعة صلاح الدين

 


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