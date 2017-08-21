ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: العسل عسل على مسرح ميامي.. والتنورة بالغوري

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية ا