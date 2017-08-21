الأجندة الثقافية: العسل عسل على مسرح ميامي.. والتنورة بالغوري

إعداد– علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
مهرجان الساقية الثالث عشر للتمثيل الصامت
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
ندوة بعنوان “الفن الشعبي بين الاستلهام والاقتباس”
مكتبة القاهرة الكبرى– الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع الأزهر
7:30 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”
مسرح الطليعة– العتبة
8:00 مساء
افتتاح الدورة الـ18 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية
المسرح المكشوف– قصر ثقافة الإسماعيلية
8:00 مساء
حفل فني لفرقة وايف جاز باند
مسرح المحكى 1– قلعة صلاح الدين
8:00 مساء
حفل فني لفريق كايروكي
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
9:00 مساء
العرض المسرحي “الحفلة التنكرية”
مسرح السلام– قصر العيني
9:30 مساء
العرض المسرحي “العسل عسل”
مسرح ميامي– وسط القاهرة
10:00 مساء
حفل غنائي للفنان إيمان البحر درويش
مسرح المحكى 2- قلعة صلاح الدين