الأجندة الثقافية: العتبات والأبواب بمكتبة الإسكندرية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
الصالون الثقافى “مدننا العربية بعيون معمارية” مع الدكتور ممدوح صقر.
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:00 مساء
ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “ياسر أنور” لأغاني التراث.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “العتبات والأبواب” لأحمد البحيري.
قاعة المؤتمرات – مكتبة الإسكندرية
7:30 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة مع دعاء صابر وعلاء عبد الله ومحمود مخيمر.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة