ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: العتبات والأبواب بمكتبة الإسكندرية

  إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية ال
2:29 م, الثلاثاء, 9 يناير 18 2:29 م, الثلاثاء, 9 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

الصالون الثقافى “مدننا العربية بعيون معمارية” مع الدكتور ممدوح صقر.

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:00 مساء

ورشة الشعر بإشراف إيمان الميهي.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني

7:00 مساء

حفل فني لفرقة “ياسر أنور” لأغاني التراث.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

ندوة لمناقشة رواية “العتبات والأبواب” لأحمد البحيري.

قاعة المؤتمرات – مكتبة الإسكندرية

7:30 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل موسيقى حجرة مع دعاء صابر وعلاء عبد الله ومحمود مخيمر.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

   

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