ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الطبول النوبية في قبة الغوري

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -21 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
3:29 م, الأحد, 21 يناير 18 3:29 م, الأحد, 21 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -21 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل إنشاد مع المنشد علي الهلباوي.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

صالون أحمد عبد المعطي حجازي.

بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.

7:00 مساءً

تكريم مجموعة من رموز الفن الشعبي.

بيت السحيمي – شارع المعز.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل موسيقي  مع الفنان حازم شاهين.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني بعنوان “كلثوميات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية بالاشتراك مع فرقة حسب الله والفلامنكو الإسباني.

قبة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

9:00 مساءً

افتتاح العرض المسرحي “الثانية في الغرام”.

مسرح البالون – العجوزة.

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