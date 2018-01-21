الأجندة الثقافية.. الطبول النوبية في قبة الغوري

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -21 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل إنشاد مع المنشد علي الهلباوي.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
صالون أحمد عبد المعطي حجازي.
بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.
7:00 مساءً
تكريم مجموعة من رموز الفن الشعبي.
بيت السحيمي – شارع المعز.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل موسيقي مع الفنان حازم شاهين.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني بعنوان “كلثوميات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية بالاشتراك مع فرقة حسب الله والفلامنكو الإسباني.
قبة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.
9:00 مساءً
افتتاح العرض المسرحي “الثانية في الغرام”.
مسرح البالون – العجوزة.