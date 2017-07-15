ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الصامتين بمركز طلعت حرب الثقافي

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 15 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
15 يوليو، 2017 15 يوليو، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 15 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان
إتيليه القاهرة– وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح
المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و”صفصافة”
مسرح الجنينة– حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري– شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور
بيت العود العربي– بيت الهراوي

 
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و “صفصافة”.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي
 
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و “صفصافة”.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي

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