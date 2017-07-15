ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الصامتين بمركز طلعت حرب الثقافي

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 15 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان