الأجندة الثقافية: الصامتين بمركز طلعت حرب الثقافي

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 15 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان
إتيليه القاهرة– وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح
المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و”صفصافة”
مسرح الجنينة– حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري– شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور
بيت العود العربي– بيت الهراوي
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و “صفصافة”.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفرقة الصامتين للأداء الحركي.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة أسمهان.
أتيليه القاهرة – وسط القاهرة
7:00 مساء
حفل “شعر و12 مغنى”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة عن المسرح الإماراتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل فني لفرقتي “بهية” و “صفصافة”.
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
استاند أب كوميدي للفنان علي قنديل.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي