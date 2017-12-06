ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: السينما والرقص على الحبال بمكتبة أ

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافي الموعد الفعالية المكان
6 ديسمبر، 2017 6 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد


تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافي

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض فيلم “مريم و الشمس” انتاج المجلس القومى للمرأة و بالتعاون مع الأمم المتحدة .

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:30 مساء

حفل توقيع كتاب “السينما والرقص على الحبال المشدودة”، للكاتب كريم فرغلي.

مكتبة “أ” – المهندسين

7:00 مساء

ندوة وحفل توقيع كتاب “دماء على جدار السلطة” للدكتور رجائي عطية.

مكتبة مصر العامة – الجيزة

7:00 مساء

معرض بعنوان “مغارة علي بابا” للفنان محمد عبلة.

النادي الثقافي اليوناني

7:00 مساء

حفل فني لفرقة “الفن الصادق”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة الرضوان السورية.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

أمسية شعرية للدكتورة سامية الساعاتي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

 

 

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