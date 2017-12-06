ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: السينما والرقص على الحبال بمكتبة أ

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافي الموعد الفعالية المكان