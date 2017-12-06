الأجندة الثقافية: السينما والرقص على الحبال بمكتبة أ

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافي
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض فيلم “مريم و الشمس” انتاج المجلس القومى للمرأة و بالتعاون مع الأمم المتحدة .
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:30 مساء
حفل توقيع كتاب “السينما والرقص على الحبال المشدودة”، للكاتب كريم فرغلي.
مكتبة “أ” – المهندسين
7:00 مساء
ندوة وحفل توقيع كتاب “دماء على جدار السلطة” للدكتور رجائي عطية.
مكتبة مصر العامة – الجيزة
7:00 مساء
معرض بعنوان “مغارة علي بابا” للفنان محمد عبلة.
النادي الثقافي اليوناني
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “الفن الصادق”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة الرضوان السورية.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
أمسية شعرية للدكتورة سامية الساعاتي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة