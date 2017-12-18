الأجندة الثقافية: الساقية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
احتفالية الساقية باليوم العالمي للغة العربية.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
العرض المسرحي “سيدنا الولي” من تقديم فرقة “إنسان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفريق “بغدادي باند”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني للموسيقار عماد الشاروني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة