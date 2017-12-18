ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الساقية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:43 م, الأثنين, 18 ديسمبر 17 2:43 م, الأثنين, 18 ديسمبر 17

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

احتفالية الساقية باليوم العالمي للغة العربية.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

العرض المسرحي “سيدنا الولي” من تقديم فرقة “إنسان”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفريق “بغدادي باند”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني للموسيقار عماد الشاروني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة

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