ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الساقية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان