الأجندة الثقافية: الخان في ساقية الصاوي

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -4 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
المكان
الفعالية
6:00 مساءً
معرض “المصري أفندي 2”.
قصر الأمير طاز – الخليفة
6:00 مساءً
أسبوع أفلام سعاد حسني في ذكرى رحيلها السادسة عشرة.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساءً
معرض أعمال طلاب جامعة مصر الدولية.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساءً
ندوة بعنوان “التعريف بالأكواد المعمارية العالمية العالمية والمحلية.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
ندوة “موتزارت والفراغ المعماري أطروحة العمارة والطاقة”.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساءً
حفل تأبين الدكتور عادل غنيم ، شيخ المؤرخين
قاعة علي مبارك – هيئة الكتاب – رملة بولاق
7:30 مساءً
حفل موسيقى عربية لفريق “الخان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك