ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الخان في ساقية الصاوي

علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -4 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد المكان الفعالية