الأجندة الثقافية : الحور للإنشاد الديني في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة بعنوان “العمارة المملوكية والحرف التراثية”.
بيت المعمار – منطقة القلعة
:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “الحضارة المصرية في العصر القبطي الأول مصر المسيحية من القرن الأول حتى الثامن الميلادي”، للدكتور ميخائيل مكسى إسكندر.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
6:30 مساء
ندوة بعنوان “نحن والعظماء رحلة موسيقية شعرية”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
7:00 مساء
ندوة لمناقشة ديوان “أشياء ليس لها كلمات” لجرجس شكري.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
7:00 مساء
ندوة بعنوان “التغذية في رمضان”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفريق الإنشاد الديني “الحور” المكون من الفتيات فقط.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك