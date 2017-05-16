ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : الحور للإنشاد الديني في ساقية الصاوي

إعداد -  علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات  الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المك
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

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إعداد –  علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات  الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة بعنوان “العمارة المملوكية والحرف التراثية”.

بيت المعمار – منطقة القلعة

:00 مساء

ندوة لمناقشة كتاب “الحضارة المصرية في العصر القبطي الأول مصر المسيحية من القرن الأول حتى الثامن الميلادي”، للدكتور ميخائيل مكسى إسكندر.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

6:30 مساء

ندوة بعنوان “نحن والعظماء رحلة موسيقية شعرية”.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:00 مساء

ندوة لمناقشة ديوان “أشياء ليس لها كلمات” لجرجس شكري.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

7:00 مساء

ندوة بعنوان “التغذية في رمضان”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفريق الإنشاد الديني “الحور” المكون من الفتيات فقط.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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