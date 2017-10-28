الأجندة الثقافية: الحضرة بالإسكندرية.. والمولوية بالساقية

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -28 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة “المولوية” بقيادة عامر التوني.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساءً
حفل كورال أطفال الأوبرا.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
عرض “الفولكلور والعصور” من تقديم فرقة فرسان الشرق للتراث.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساءً
حفل غنائي لفرقة لوبيريا.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:30 مساءً
حفل فني للفنان هشام خرما.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.