ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الحضرة بالإسكندرية.. والمولوية بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -28 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان