ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الحضرة بالإسكندرية.. والمولوية بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -28 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
28 أكتوبر، 2017 28 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم السبت -28 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة “المولوية” بقيادة عامر التوني.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساءً

حفل كورال أطفال الأوبرا.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

عرض “الفولكلور والعصور” من تقديم فرقة فرسان الشرق للتراث.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساءً

حفل غنائي لفرقة لوبيريا.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:30 مساءً

حفل فني للفنان هشام خرما.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

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