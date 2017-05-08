ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : الحرافيش والحانوتي بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 8 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان