الأجندة الثقافية : الحرافيش والحانوتي بالساقية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 8 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض فيلم “طاغور” بالتنسيق مع سفارة الهند.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة “مجلات الكاريكاتير وتجربة مجلة توميتو الأردنية”.
قاعة الندوات – قصر الفنون – الأوبرا
7:00 مساء
حفل فني لفرقة “الحرافيش” لعماد عبد العزيز.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض مسرحية “الحانوتي” .
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض الفيلم الوثائقي “سبع قرون قبل الميلاد” إخراج مصطفى نور.
مركز ثروت عكاشة – الهرم
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع الأزهر
8:00 مساء
احتفالية دار الأوبرا بعيد العمال.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة لياسر الصيرفي .
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل عزف عود للفنان إسلام عبد العزيز والفرقة الموسيقية.
بيت العود – قصر الأمير بشتاك