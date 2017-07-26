ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الحجار في الساقية ونسمة محجوب بالأوبرا

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -26 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان