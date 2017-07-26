الأجندة الثقافية: الحجار في الساقية ونسمة محجوب بالأوبرا

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -26 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
أسبوع أفلام ذكرى رحيل النجوم “يوسف شاهين – فريد شوقى – رشدى أباظة”.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساءً
عرض مسرحية “مشروب شاي”.
مسرح العرائس – العتبة
7:00 مساءً
حفل تكريم الكاتب المسرحي لينين الرملي.
المسرح القومي – العتبة
7:30 مساءً
ندوة لمناقشة كتاب “ديني ودين الناس”، للدكتورة هبة شريف.
بيت السناري – السيدة زينب
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
عرض فيلم كورى على هامش مهرجان الأفلام الكورية وأمسيه السينما الكورية.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
8:00 مساءً
عرض مسرحية “سيرة بني زوال”.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “على مر الأجيال”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
9:00 مساءً
حفل فني لنسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
9:00 مساءً
حفل غنائي للمطرب علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك