ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الجيش السيريلانكي على المسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 3 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية
3 فبراير، 2018 3 فبراير، 2018

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 3 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

نادي السينما الإفريقية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساءً

صالون بهجة الروح مع الشاعر محمد بهجت بمشاركة فريق كورال مركز طلعت حرب.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

6:00 مساءً

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ44 للسينما المصرية.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساءً

أمسية شعرية لشاعر العامية أ.د. فوزى مدكور بعنوان (أنغام على أوتار الزمن) مجموعة اشعار فى حب الوطن.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:00 مساءً

أمسية شعرية للشاعر الشاب عمرو حسن.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لفريق الجيش السيريلانكي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

عرض فيلم ” ابن دموعها” الحائز على جائزة مهرجان وهران السينمائي.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساءً

حفل فني لفريق “فابريكا”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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