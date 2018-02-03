الأجندة الثقافية: الجيش السيريلانكي على المسرح الصغير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 3 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
نادي السينما الإفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساءً
صالون بهجة الروح مع الشاعر محمد بهجت بمشاركة فريق كورال مركز طلعت حرب.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
6:00 مساءً
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ44 للسينما المصرية.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساءً
أمسية شعرية لشاعر العامية أ.د. فوزى مدكور بعنوان (أنغام على أوتار الزمن) مجموعة اشعار فى حب الوطن.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:00 مساءً
أمسية شعرية للشاعر الشاب عمرو حسن.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لفريق الجيش السيريلانكي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
عرض فيلم ” ابن دموعها” الحائز على جائزة مهرجان وهران السينمائي.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “فابريكا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك