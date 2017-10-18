الأجندة الثقافية : التنورة في الغوري.. وجاوي باند بالساقية

إعداد – علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “كلمات في أرض السلام” لمريم توفيق رزق
اتحاد الكتاب– الزمالك
7:00 مساء
عروض المهرجان القومي للسينما
مركز الهناجر للفنون– الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
العرض المسرحي “45”
مسرح الفلكي– وسط القاهرة
7:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”
مركز الإبداع الفني– الأوبرا– الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية
وكالة الغوري– شارع المعز
8:00 مساء
بدء فعاليات الموسم الجديد لصالون الأوبرا الثقافي بلقاء مع الدكتور وسيم السيسي
المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل المجلس القومي للمرأة
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفريق “جاوي باند”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك