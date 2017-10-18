ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : التنورة في الغوري.. وجاوي باند بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
18 أكتوبر، 2017 18 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة لمناقشة كتاب “كلمات في أرض السلام” لمريم توفيق رزق

اتحاد الكتاب– الزمالك

7:00 مساء

عروض المهرجان القومي للسينما

مركز الهناجر للفنون– الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

العرض المسرحي “45”

مسرح الفلكي– وسط القاهرة

7:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك” 

مركز الإبداع الفني– الأوبرا– الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية

وكالة الغوري– شارع المعز

8:00 مساء

بدء فعاليات الموسم الجديد لصالون الأوبرا الثقافي بلقاء مع الدكتور وسيم السيسي

المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل المجلس القومي للمرأة

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفريق “جاوي باند”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك


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