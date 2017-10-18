ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : التنورة في الغوري.. وجاوي باند بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان