ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: التنورة فى الغورى وفابريكا بالساقية

على راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 5 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:53 م, الأثنين, 5 مارس 18 2:53 م, الأثنين, 5 مارس 18

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على راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 5 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال في دورته الثامنة.

مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الزمالك

6:00 مساء

عروض افلام مهرجان القاهرة الدولى لسينما المرأة بالتعاون مع سفارة اسبانيا (الدورة 11).

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

6:30 مساء

لقاء بعنوان “المرأة المصرية في عيدها”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض “كيد النسا” من تقديم استوديو الدوبلير.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض سينمائي في إطار سلسلة أفلام “الإثنين في المساحة”.

معهد جوتة الألماني – الدقي

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفريف “فابريكا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

 

 

     

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