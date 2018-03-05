ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: التنورة فى الغورى وفابريكا بالساقية

على راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 5 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان