الأجندة الثقافية: التنورة فى الغورى وفابريكا بالساقية

على راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 5 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال في دورته الثامنة.
مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الزمالك
6:00 مساء
عروض افلام مهرجان القاهرة الدولى لسينما المرأة بالتعاون مع سفارة اسبانيا (الدورة 11).
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
6:30 مساء
لقاء بعنوان “المرأة المصرية في عيدها”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض “كيد النسا” من تقديم استوديو الدوبلير.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض سينمائي في إطار سلسلة أفلام “الإثنين في المساحة”.
معهد جوتة الألماني – الدقي
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفريف “فابريكا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك