ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: التجربة الصينية في ورشة الزيتون

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 15 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
15 يناير، 2018 15 يناير، 2018

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 15 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

6:00 مساء

نادي الساقية للفلسفة.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض “القيثارة الحديثة” من تقديم فرقة “حوارات”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

مناقشة رواية “التجربة الصينية” لمصطفى عبد الباقي.

ورشة الزيتون

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

احتفالية بمرور 60 عاما على تأسيس منظمة الشعوب الإفريقية الآسيوية.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

لقاء اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

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