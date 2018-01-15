ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: التجربة الصينية في ورشة الزيتون

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 15 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان