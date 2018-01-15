الأجندة الثقافية: التجربة الصينية في ورشة الزيتون

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 15 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث ويستمر المعرض لمدة أسبوع.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
6:00 مساء
نادي الساقية للفلسفة.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض “القيثارة الحديثة” من تقديم فرقة “حوارات”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
مناقشة رواية “التجربة الصينية” لمصطفى عبد الباقي.
ورشة الزيتون
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
احتفالية بمرور 60 عاما على تأسيس منظمة الشعوب الإفريقية الآسيوية.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
لقاء اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة