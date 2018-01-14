ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية
14 يناير، 2018 14 يناير، 2018

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إعداد – علي راشد
 
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

معرض وندوة لجميعة المحافظة على التراث.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساء

ندوة لمناقشة رواية “الوصفة رقم 7” للكاتب أحمد مجدي همام .

مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك

7:00 مساء

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: صلاح اللقانى- فؤاد طمان – هبه عصام- تقديم رشا الفوال   .

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:00 مساء

حفل فني لمطرب الأوبرا أشرف زيدان.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل “يالا نغني” مع فرقة “مونت كايرو”.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفريق “سداسي شرارة”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل عيد الأثريين بالتعاون مع وزارة الآثار.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل لفرقة الإنشاد الديني.

مسرح الجمهورية – عابدين

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