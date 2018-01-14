الأجندة الثقافية: الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
معرض وندوة لجميعة المحافظة على التراث.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “الوصفة رقم 7” للكاتب أحمد مجدي همام .
مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك
7:00 مساء
أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: صلاح اللقانى- فؤاد طمان – هبه عصام- تقديم رشا الفوال .
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:00 مساء
حفل فني لمطرب الأوبرا أشرف زيدان.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل “يالا نغني” مع فرقة “مونت كايرو”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفريق “سداسي شرارة”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل عيد الأثريين بالتعاون مع وزارة الآثار.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل لفرقة الإنشاد الديني.
مسرح الجمهورية – عابدين