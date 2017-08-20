الأجندة الثقافية: الإخوة أبو شعر ومحمد محسن في القلعة

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -20 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
ندوة لمناقشة كتاب “صوت الإمام.. الخطاب الديني من السياق إلى التلقي” للدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع.
مركز دال للأبحاث – جاردن سيتي
6:00 مساءً
احتفالية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بانتهاء أعمال ترميم مصحف عثمان.
دار الوثائق – الفسطاط
6:30 مساءً
صالون تجربتي بعنوان “الإعلام في خدمة قضايا المجتمع”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
7:00 مساءً
ملتقى رؤية لسينما الشباب الأول .
مركز ثروت عكاشة – الهرم
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة الدراويش للتورة ضمن مهرجان “من فات قديمه تاه”.
بيت السناري الأثري – السيدة زينب
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة “أورسكريزما”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساءً
ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية للشاعر فؤاد طمان.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “كايروكي”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة “الإخوة أبو شعر” يليه حفل فني للمطرب محمد محسن.
مسرح المحكى – قلعة صلاح الدين
9:00 مساءً
حفل فني لفرقة سماع للإنشاد الصوفي.
قبة الغوري – شارع المعز