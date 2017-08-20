ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الإخوة أبو شعر ومحمد محسن في القلعة

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -20 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية المكان
20 أغسطس، 2017 20 أغسطس، 2017

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علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -20 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

ندوة لمناقشة كتاب “صوت الإمام.. الخطاب الديني من السياق إلى التلقي” للدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع.

مركز دال للأبحاث – جاردن سيتي

6:00 مساءً

احتفالية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بانتهاء أعمال ترميم مصحف عثمان.

دار الوثائق – الفسطاط

6:30 مساءً

صالون تجربتي بعنوان “الإعلام في خدمة قضايا المجتمع”.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:00 مساءً

ملتقى رؤية لسينما الشباب الأول .

مركز ثروت عكاشة – الهرم

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة الدراويش للتورة ضمن مهرجان “من فات قديمه تاه”.

بيت السناري الأثري – السيدة زينب

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة “أورسكريزما”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساءً

ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية للشاعر فؤاد طمان.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

8:00 مساءً

حفل فني لفريق “كايروكي”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة “الإخوة أبو شعر” يليه حفل فني للمطرب محمد محسن.

مسرح المحكى – قلعة صلاح الدين

9:00 مساءً

حفل فني لفرقة سماع للإنشاد الصوفي.

قبة الغوري – شارع المعز

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