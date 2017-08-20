ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الإخوة أبو شعر ومحمد محسن في القلعة

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -20 أغسطس 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية: الموعد الفعالية المكان