ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الأوبرا تحتفل بعيدها التاسع والعشرين

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
10 أكتوبر، 2017 10 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة مشروعات عربية ومكاتب عالمية مع المعماري طارق عبد الفتاح

بيت المعمار– منطقة القلعة

6:00 مساء

ندوة لمناقشة الإنذارات التي أرسلها اتحاد الكتاب لعدد من الناشرين للمطالبة بنسبة من حقوق المؤلفين وفقا للقانون

اتحاد الناشرين المصريين– الدقي

7:00 مساء

ندوة بعنوان “الأسرار بين الزوجين”

قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

معرض فني بعنوان “عدسة”

قاعة الجاليري– متحف الفن الإسلامي– باب الخلق

7:00 مساء

افتتاح معرض “ترنيمة حب” للفنانتين إيفلين عشم الله وسالي الزيني

جاليري خان المغربي– الزمالك

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية كشك الأورام لسعيد نوح

مؤسسة بتانة– وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفريق “كورال الفن الأصيل”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

احتفال الأوبر بالعيد التاسع والعشرين لها

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل غنائي لداليا عبد الوهاب

معهد الموسيقى العربية– رمسيس

 

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