الأجندة الثقافية: الأوبرا تحتفل بعيدها التاسع والعشرين

إعداد – علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة مشروعات عربية ومكاتب عالمية مع المعماري طارق عبد الفتاح
بيت المعمار– منطقة القلعة
6:00 مساء
ندوة لمناقشة الإنذارات التي أرسلها اتحاد الكتاب لعدد من الناشرين للمطالبة بنسبة من حقوق المؤلفين وفقا للقانون
اتحاد الناشرين المصريين– الدقي
7:00 مساء
ندوة بعنوان “الأسرار بين الزوجين”
قاعة الكلمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
معرض فني بعنوان “عدسة”
قاعة الجاليري– متحف الفن الإسلامي– باب الخلق
7:00 مساء
افتتاح معرض “ترنيمة حب” للفنانتين إيفلين عشم الله وسالي الزيني
جاليري خان المغربي– الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية كشك الأورام لسعيد نوح
مؤسسة بتانة– وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفريق “كورال الفن الأصيل”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
احتفال الأوبر بالعيد التاسع والعشرين لها
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل غنائي لداليا عبد الوهاب
معهد الموسيقى العربية– رمسيس