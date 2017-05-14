ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الأوبرا تحتفل بالنصف من شعبان

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات الثقافية : الموعد الفعالية المكان