الأجندة الثقافية: الأوبرا تحتفل بالنصف من شعبان

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات الثقافية :
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
افتتاح مهرجان الأفلام الكورية .
سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة كتاب “كنائس لا تسقط في الحرب” لأريج جمال.
مكتبة ديوان – الزمالك
7:00 مساء
ندوة للاحتفال بمرور أربعة وثلاثين عاما على رحيل الشاعر أمل دنقل.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:30 مساء
حفل موسيقي للفنانين أسرار الجمال وأبو خضرة.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – الدرب الأصفر
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للاحتفال بليلة النصف من شعبان.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لفرقة رسالة سلام الدولية للإنشاد الديني والموسيقى الروحية.
وكالة الغوري – شارع الأزهر
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل غنائي للفنانة ريما خشيش .
مسرح الجنينة – حديقة الأزهر