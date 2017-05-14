ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: الأوبرا تحتفل بالنصف من شعبان

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات الثقافية : الموعد الفعالية المكان
14 مايو، 2017 14 مايو، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 14 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات الثقافية :

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

افتتاح مهرجان الأفلام الكورية .

سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة كتاب “كنائس لا تسقط في الحرب” لأريج جمال.

مكتبة ديوان – الزمالك

7:00 مساء

ندوة للاحتفال بمرور أربعة وثلاثين عاما على رحيل الشاعر أمل دنقل.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:30 مساء

حفل موسيقي للفنانين أسرار الجمال وأبو خضرة.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – الدرب الأصفر

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للاحتفال بليلة النصف من شعبان.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لفرقة رسالة سلام الدولية للإنشاد الديني والموسيقى الروحية.

وكالة الغوري – شارع الأزهر

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل غنائي للفنانة ريما خشيش .

مسرح الجنينة – حديقة الأزهر

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