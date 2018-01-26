ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 26 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:30 مساء عرض الأراجوز وخيال الظل بيت السحيمي– شارع المعز 8:00 مساء حفل فني لفرقة…

6:12 م, الجمعة, 26 يناير 18 6:12 م, الجمعة, 26 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 26 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:30 مساء

عرض الأراجوز وخيال الظل

بيت السحيمي– شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “فن” بقيادة يحيى عبد الحليم.

معهد الموسيقى العربية– رمسيس

8:00 مساء

عرض “أحمس” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث

مسرح الجمهورية– عابدين

8:00 مساء

حفل إيمان شاكر والأصدقاء

المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة سعيد الأرتيست

مسرح سيد درويش– الإسكندرية

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”

مركز إبداع القاهرة– الأوبرا– الجزيرة

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