الأجندة الثقافية : الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 26 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:30 مساء عرض الأراجوز وخيال الظل بيت السحيمي– شارع المعز 8:00 مساء حفل فني لفرقة…