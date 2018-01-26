الأجندة الثقافية : الأراجوز وخيال الظل ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 26 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:30 مساء
عرض الأراجوز وخيال الظل
بيت السحيمي– شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “فن” بقيادة يحيى عبد الحليم.
معهد الموسيقى العربية– رمسيس
8:00 مساء
عرض “أحمس” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث
مسرح الجمهورية– عابدين
8:00 مساء
حفل إيمان شاكر والأصدقاء
المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة سعيد الأرتيست
مسرح سيد درويش– الإسكندرية
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”
مركز إبداع القاهرة– الأوبرا– الجزيرة