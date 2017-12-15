ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الأراجوز وخيال الظل في بيت السحيمي

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -15 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
15 ديسمبر، 2017 15 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -15 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

حفل فني لفريق قلب يسوع قلب مصر.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

عرض الأراجوز وخيال الظل.

بيت السحيمي – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساءً

حفل الكريسماس مع أوركسترا اوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التوني.

مسرح الجمهورية – عابدين.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة “أنغام الشرق” بقيادة إبراهيم فاروق.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر(مصر/ ألمانيا).

مسرح أوبرا دمنهور.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

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