الأجندة الثقافية.. الأراجوز وخيال الظل في بيت السحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -15 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
حفل فني لفريق قلب يسوع قلب مصر.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
عرض الأراجوز وخيال الظل.
بيت السحيمي – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساءً
حفل الكريسماس مع أوركسترا اوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التوني.
مسرح الجمهورية – عابدين.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “أنغام الشرق” بقيادة إبراهيم فاروق.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر(مصر/ ألمانيا).
مسرح أوبرا دمنهور.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.