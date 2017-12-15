ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. الأراجوز وخيال الظل في بيت السحيمي

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -15 ديسمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان