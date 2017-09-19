ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
19 سبتمبر، 2017 19 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام نور الشريف

مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة

6:00 مساء

عرض فيلمي “وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم” إخراج داود عبدالسيد، و”حياة كاملة” إخراج مهند دياب

مركز الثقافية السينمائية– وسط القاهرة

6:30 مساء

ندوة لمناقشة رواية “أسرار شهريار” للدكتور شريف عابدين

مركز الحرية للإبداع– الإسكندرية

7:00 مساء

افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية

قصر الفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”

المسرح المكشوف– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “بسمة الأندلس”

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

آخر ليلة عرض لمسرحية “قواعد العشق الأربعين”

مسرح الجمهورية– عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “ذا باند”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

8:30 مساء

افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني

مسرح بئر يوسف– قلعة صلاح الدين

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام نور الشريف.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض فيلمي “وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم” إخراج داود عبد السيد، و “حياة كاملة” إخراج مهند دياب.

مركز الثقافية السينمائية – وسط القاهرة

6:30 مساء

ندوة لمناقشة رواية “أسرار شهريار” للدكتور شريف عابدين.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:00 مساء

افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية.

قصر الفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “بسمة الأندلس”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

آخر ليلة عرض لمسرحية “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “ذا باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:30 مساء

افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني.

مسرح بئر يوسف – قلعة صلاح الدين

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