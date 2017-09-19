الأجندة الثقافية: افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع

إعداد – علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام نور الشريف
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
6:00 مساء
عرض فيلمي “وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم” إخراج داود عبدالسيد، و”حياة كاملة” إخراج مهند دياب
مركز الثقافية السينمائية– وسط القاهرة
6:30 مساء
ندوة لمناقشة رواية “أسرار شهريار” للدكتور شريف عابدين
مركز الحرية للإبداع– الإسكندرية
7:00 مساء
افتتاح المعرض العام للفنون التشكيلية
قصر الفنون– ساحة الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”
المسرح المكشوف– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “بسمة الأندلس”
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
آخر ليلة عرض لمسرحية “قواعد العشق الأربعين”
مسرح الجمهورية– عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “ذا باند”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:30 مساء
افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني
مسرح بئر يوسف– قلعة صلاح الدين