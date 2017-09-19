ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سماع

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان