ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. افتتاح النسخة الثالثة لمتلقى الفنون التشكيلية

إعداد – علي راشدتقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 6 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد المكان الفعالية