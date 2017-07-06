الأجندة الثقافية.. افتتاح النسخة الثالثة لمتلقى الفنون التشكيلية

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 6 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
المكان
الفعالية
6:30 مساء
“تجليات الشعر والصوفية” مع الشاعرة علياء هيكل.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع رواية “حارس العشق الإلهي” لأدهم العبودي.
مكتبة “أ” – المعادي
7:00 مساء
أمسية شعرية مع الشعراء أحمد حسن وأحمد بلبولة وعبد الرحمن مقلد ومحمود سباق وشريف أمين ورجاء علي وهبة الشرقاوي.
نادي دار العلوم – وسط القاهرة
8:00 مساء
افتتاح النسخة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية.
جليري لمسات – وسط القاهرة
8:00 مساء
حفل فني لفريق “أفرونوبيا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “ملاذ باند”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك